Депутаты пожаловались Бастрыкину на правительство Петербурга из-за ЗСД

Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Петербургские депутаты пожаловались на городское правительство в Следственный комитет РФ из-за концессионного соглашения на строительство Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в партии «Справедливая Россия». Письмо на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина подписали депутаты от СР из городского Законодательного Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Документ был направлен 10 июля. Парламентарии просят Бастрыкина проверить соглашение Петербурга о государственно-частном партнерстве при строительстве ЗСД.

Депутаты считают, что заключение соглашения могло быть сопряжено со «злоупотреблениями служебным положением и полномочиями вопреки законным интересам общества и государства, но в интересах частных коммерческих организаций». По мнению депутатов, заключенная сделка сопровождается конфликтом интересов между действиями городской администрации с одной стороны и интересами петербуржцев, города и страны — с другой.

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Основной претензией к соглашению стала «компенсация недополученной прибыли». По договору город обязан выплатить из бюджета компенсацию концессионеру, если его годовой доход составит меньше указанного в документе. Условия, заложенные в этом пункте, парламентарии считают «дискриминационными, кабальными и заведомо невыгодными для города», а сам пункт — нарушающим интересы петербуржцев.

Напомним, в 2016 году платеж по компенсации затрат составил порядка 4,5 млрд рублей. Эта сумма сравнима с совокупными расходами Петербурга на ЖКХ, предусматривающей проектирование и строительство многоквартирных домов и расходы по сохранению и развитию исторического центра на период с 2015 по 2017 год.

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Кроме того, в прошлом году ОАО «ЗСД» получило из городского бюджета инвестицию размером в 2,24 млрд рублей. Между тем, федеральное законодательство предусматривает дополнительное финансирование частного партнера только в том случае, если после заключения соглашения в законодательство вносятся изменения, ухудшающие положение партнера.

По закону договор должен был быть оформлен как концессионное соглашение, а не как соглашение о ГЧП, убеждены «эсеры», так как в первом случае сделка регулируется федеральным законодательством, а во втором — может быть оформлена по правилам, установленным регионом. Правительство РФ еще 31 октября 2006 года распорядилось провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о ЗСД, однако в итоге было подписано соглашение о ГЧП.

Депутаты также обращают внимание на неопределенный, на их взгляд, статус третьего участника соглашения — ОАО «Западный скоростной диаметр». Из преамбулы соглашения следует, что частным партнером является лишь один из трех его участников, а именно ООО «Магистраль северной столицы».

«Очевидно, что государственным партнером является Санкт-Петербург. При таких обстоятельствах полагаем противоречащим законодательству неопределенный статус второго из трех участников соглашения — ОАО «ЗСД», — пишут депутаты. Не являясь органом госвласти, компания вместе с Петербургом объявила конкурс на право заключения соглашения о ЗСД. Такая неопределенность правового статуса участников соглашения и его условий, неясность его формулировок, по мнению парламентариев, является коррупциогенным фактором.

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Нормы законодательства, по мнению парламентариев, были нарушены и при строительстве трассы. Так, отмечают депутаты, северный участок ЗСД был построен за счет бюджетных средств, а не вложений инвестора. Вместе с тем, фактически этот участок проходит не там, где было предусмотрено Генпланом и правилами землепользования застройки Петербурга, а со значительным отклонением на запад, в сторону заболоченной территории городских лесов, пишут депутаты, из-за чего участок подорожал. «Эсеры» называют отклонение магистрали от предусмотренного маршрута нарушением градостроительного и земельного кодексов РФ, а также законодательства об охране окружающей среды.

Недовольны депутаты и тем, что Смольный отказывается раскрыть полный текст соглашения хотя бы Заксобранию. Не удалось парламентариям получить и аналогичные договоры о строительстве Восточного скоростного диаметра или о проекте скоростного трамвая в Красногвардейском районе. Чиновники ссылаются на положения самих соглашений, якобы обязывающих сохранять их в тайне, несмотря на финансирование их из государственного бюджета.

Депутаты просят Александра Бастрыкина организовать процессуальную проверку на предмет возможных должностных преступлений со стороны должностных лиц органов власти Петербурга при заключении соглашения о ЗСД.

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