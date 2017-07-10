Понедельник, 10 Июля 2017 года
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Лодка с 24 рыбаками на борту потерпела крушение на востоке КНР

Политика

Известно минимум о 8 пропавших без вести, ведется расследование

Чжоушань, Китай, 10 июля 2017, 11:40 — REGNUM  Китайские спасатели ищут восьмерых рыбаков, пропавших без вести после того, как их лодка пошла ко дну ранним утром 10 июля в провинции Чжэцзян на востоке КНР, проедает агентство «Синьхуа».

Как стало известно, лодка с 24 рыбаками на борту потерпела крушение в море около 2 часов ночи в районе города Чжоушань. О произошедшем было сообщено полиции в 4:30 утра.

Судьба 8 рыбаков остается неизвестной. О жертвах или раненых не сообщается. Ведется поисково-спасательная работа, а также выяснение причин случившегося.

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