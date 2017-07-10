Лодка с 24 рыбаками на борту потерпела крушение на востоке КНР

Чжоушань, Китай, , 11:40 — REGNUM Китайские спасатели ищут восьмерых рыбаков, пропавших без вести после того, как их лодка пошла ко дну ранним утром 10 июля в провинции Чжэцзян на востоке КНР, проедает агентство «Синьхуа».

Как стало известно, лодка с 24 рыбаками на борту потерпела крушение в море около 2 часов ночи в районе города Чжоушань. О произошедшем было сообщено полиции в 4:30 утра.

Судьба 8 рыбаков остается неизвестной. О жертвах или раненых не сообщается. Ведется поисково-спасательная работа, а также выяснение причин случившегося.