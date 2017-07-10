«Новой корейской войны не будет: Штаты хорошо помнят старую»

Мадрид, , 11:04 — REGNUM «Трамп не отважится на войну с Северной Кореей, — уверен испанский информационное-аналитический портал 20 minutos. — По мнению американских руководителей, среди которых и шеф Пентагона Джеймс Мэттис, нынешняя война, разразись она, будет во много раз катастрофичнее той, что была на Корейском полуострове в 1950 — 1953 году. У янки есть опыт участия в той войне. И знания насколько полны и зловещи арсеналы современной Северной Кореи. Плюс уверенное продвижение Пхеньяна к тому, чтобы называться ядерной державой. Так что ни при каких условиях военный путь здесь выбран быть не может».

«КНДР не задумываясь обрушит на Сеул всю мощь своей артиллерии. Столица Южной Кореи расположена всего в 40 километрах от границы с Северной, вдоль которой установлены 15 000 артиллерийских орудий, чьи снаряды долетят до места назначения, и никакими новейшими средствами ПВО и ПРО им не помешать. В считанные минуты на город упадут тысячи бомб, и в одном из самых густонаселенных районов Азии наступит хаос. Этого нельзя допустить», — пишут авторы редакционной статьи, подчеркивающие, что «ни о каком упреждающем ударе по КНДР не может быть и речи, ибо это не поставит северокорейцев на колени, но спровоцирует глобальный конфликт на полуострове, в котором с одной стороны будет Китай, а с другой — Штаты и Япония».

«С учетом имеющихся у Ким Чен Ына ракет средней дальности, способных нести ядерные боеголовки, можно сделать вывод, что бряцать своим оружием США в ближайшее время прекратит и займутся поиском дипломатического пути урегулирования спора», — резюмирует издание.