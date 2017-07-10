Австрия запретила въезд турецкому министру

Вена, , 11:09 — REGNUM Австрия запретила въезд в страну министру экономики Турции Нихату Зейбекчи, который планировал публичное выступление в рамках мероприятия, посвященному годовщине попытки военного переворота в Турции, пишет 10 июля информационное агентство Heute.

Представитель австрийского МИД, ссылаясь на министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, сообщил австрийской телекомпании ORF, что «планируемое событие является довольно большим, а сам визит турецкого министра может представлять угрозу общественному порядку и безопасности Австрии».

МИД Нидерландов также заявил, что приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша нежелателен, сославшись на «ситуацию, сложившуюся в двусторонних отношениях».

Напомним, отношения некоторых стран ЕС, в том числе Германии, и Турции ухудшились в преддверии проведения турецкого референдума по конституционным реформам в апреле 2017 года. Тогда многим турецким чиновникам было запрещено устраивать публичные выступления перед соотечественниками, что остро критиковала Анкара.