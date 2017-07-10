Военный Донбасс: бои активизировались

Киев, , 11:09 — REGNUM В Донбассе не стихают спорадические перестрелки с применением танков, БМП, БТРов, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Вчера, 9 июля, наиболее «горячей точкой» было Приморское направление. Данную информацию 10 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ВС Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырнадцати населенных пунктов республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — отмечается в материале.

Ранее, 9 июля, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения.

«Так, в районе населенного пункта Польное, что в 9 км до линии соприкосновения, выявлено местонахождение трех буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», — сказал Басурин.

Кроме того, Народная милиция ЛНР информирует, что за минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 и 120 мм, СПГ, АГС, БМП-1 и стрелковое оружие.

«Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районах населенных пунктов Славяносербск, Калиново, Логвиново, Сокольники, Нижнее Лозовое. Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», — говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что 9 июля, «несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал». По его словам, войска ДНР и ЛНР 38 раз открывали огонь по украинским позициям. Миронович отметил, что в районе Авдеевки (Донецкое направление) войска ДНР обстреляли украинские опорные пункты из пехотного вооружения и минометов калибра 120 и 82 мм. При этом в районе Крымского и Новотошковского (Луганское направление) украинские позиции накрыло огнем из 120-мм минометов. Также из пехотного вооружения ВС ЛНР обстреливали укрепления украинских армейцев у Донца и Золотого, а недалеко от Новоалександровки противник бил из БМП.

В то же время народный член коллегии МВД Антон Геращенко подтвердил факт задержания якобы «полковника Вооруженных сил Российской Федерации, который воевал в Донбассе на стороне ДНР». По его данным, подготовка операции по задержанию российского полковника Гратова продолжалась полгода. «Операция по выманиванию в Украину старика-разбойника длилась более полугода. Он является ценнейшим источником информации о действиях российских спецслужб по захвату Крыма и провалившейся операции «Русская весна» на Донбассе», — написал Геращенко. Эту информацию также подтвердил официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян. Сообщается, что мужчина с украинским паспортом направлялся через Украину в ПМР, но у пограничников возникли сомнения в том, что он тот, за кого себя выдает.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также предполагается вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передача под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.