В Монголии состоялась инаугурация президента

Улан-Батор, , 10:26 — REGNUM 10 июля в полдень по местному времени принял присягу новый президент Монголии, Халтмаа Баттулга.

Инаугурация пятого президента страны состоялась в Государственном дворце в час лошади (отрезок времени с 11:40 до 13:40), который считается благоприятным временем по монгольским традициям.

После утверждения парламентом закона о признании выборов состоявшимися, новый президент Монголии в национальном костюме «дэли» произнес слова присяги, положив руку на Конституцию Монголии.

«Клянусь уважать и защитить суверенитет и Конституцию Монголии и честно выполнять обязанности президента», — заявил он.

После принятия присяги четвертый президент Монголии Цахиа Элбэгдорж передал новому президенту государственную печать.

На инаугурации присутствовали послы зарубежных стран, иностранные делегаты, члены парламента, почетные гости, в том числе бурятская делегация во главе с врио главы республики Алексеем Цыденовым. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Напомним, 7 июля в Монголии в первые в истории состоялся второй тур президентских выборов, так как в ходе первого тура из-за низкой явки избирателей никто из трех кандидатов не сумел набрать 50% голосов, необходимых для избрания.

По итогам второго тура кандидат от Демократической партии Халтмаа Баттулга набрал около 50,6% голосов.

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