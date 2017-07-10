Путин рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-е годы

Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM Политик Владимир Путин во время работы в мэрии Санкт-Петербурга несколько лет ездил на автомобиле Nissan. Об этом, как передает Life.ru, сообщил сам президент РФ на выставке «Иннопром-2017», которая проходит в Екатеринбурге.

Телеканал отмечает, что Путин задержался возле стенда компании Nissan, где представлен новый джип «Мурано». Глава государства отметил, что когда-то и сам ездил на автомобиле этой марки.

«В 90-е годы, когда работал в мэрии Петербурга, ездил на «ниссане», — сказал президент представителям автоконцерна.

Путин добавил, что автомобиль не был таким сложным, как современные модели, но очень ему понравился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Екатеринбург вечером 9 июля.

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