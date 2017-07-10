СМИ: В РФ могут сделать публичное отречение от гражданства Украины законным

Москва, , 10:10 — REGNUM Новая корректировка законопроекта, позволяющего отменять решения о предоставлении гражданства тем, кто был осужден за терроризм, рассматривается депутатами Государственной думы, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Уточняется, что поправка в законопроект должна быть готова к заседанию комитета по законодательству, которое пройдет 11 июля 2017 года.

Как пояснил Крашенинников, нововведение даст возможность украинцам, которые сейчас не могут получить справку о выходе из гражданства Украины, (чтобы получить российский паспорт), официально публично отказываться от украинского паспорта, пишет газета «Коммерсантъ».

Кроме того, по словам главы комитета, обсуждается порядок принесения присяги, например, нужно ли ввести ее до получения документа о российском гражданстве, уже после или во время вручения российского паспорта.

Отметим, что поправки Госдумой планировалось рассмотреть 12 июля во втором чтении. По инициативе депутатов, они дополнены нормой о принесении присяги перед вступлением в российское гражданство. До сих пор предполагалось, что только после присяги МВД будет принимать решение о выдаче гражданства.

Однако, как поясняет издание, ситуация изменилась, и в законопроект будут внесены коррективы — относительно момента присяги.

По мнению Крашенинникова, наиболее подходящим вариантом является выдача паспорта во время принесения присяги.

«Присягнул и сразу получил, чтобы не было никакого временного зазора», — сказал он.

Как пишет издание, кроме того, несколько дней назад депутаты решили дополнить законопроект положением о публичном отказе от прежнего гражданства. По словам депутатов, что «ситуацию, связанную со справками от Украины, последние недели две обсуждали в разных кругах, в том числе в правительстве и МВД».

Как пояснил Крашеннинников, для украинских граждан законопроект установит процедуру «публичного отречения от гражданства».

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