Монумент «Ледовое побоище» под Псковом получит охранную зону

Псков, , 10:03 — REGNUM На рассмотрение депутатов Псковского областного собрания внесён проект охранных зон монумента «Ледовое побоище», расположенного на горе Соколиха под Псковом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, вопрос включён в повестку ближайшей сессии, назначенной на 11 июля.

В соответствии с предложенным документом прилегающая к памятнику территория поделена на участки двух типов.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности предельная высота строений не может превышать 10 или 12 метров в зависимости от расположения участка. При этом введено ограничение на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, а также на строительство сооружений промышленного и производственного назначения.

В зоне охраняемого ландшафта капитальное строительство не предусмотрено вовсе, но возможна установка малых архитектурных форм, плоскостных объектов с некапитальными вспомогательными сооружениями высотой не более трёх метров, а также нестационарных объектов туристического, спортивного, обслуживающего и торгового назначения.

Также здесь возможно создание видовых площадок, парковых зон и их обустройство.

На всей территории установлены строгие требования к размещению рекламных конструкций. На одном из участков разработчики документа предлагают разрешить выпас животных и сенокошение.

Отмечается, что проект постановления получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Принятие документа не потребует затрат областного бюджета.

Напомним, монумент «Ледовое побоище» является объектом культурного наследия регионального значения. Памятник построен в 1993 году.