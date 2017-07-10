Турция: Оппозиция не готова отдать страну Эрдогану — Die Zeit

Стамбул, Турция, , 09:59 — REGNUM В Стамбуле 9 июля завершился 25-дневный «Марш справедливости», который был организован оппозиционной Республиканской народной партией (РНП). «Другая Турция» показала свою силу, пишет 10 июля Die Zeit.

По словам организатора марша и лидера РНП Кемаля Кылычдароглу, это был «крупнейший протест против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», а также «самый мирный политический акт в истории страны».

«Если в нашей стране царит неравенство, несправедливость, а пресса молчит, нам не остается ничего другого кроме как выйти на улицу», — заявил Кемаль Кылычдароглу.

Демонстранты утверждают, что марш Кемаля «вдохнул в них жизнь» и дал уверенность, что, «объединившись, оппозиция способна на многое».

«Марш справедливости» продемонстрировал, что оппозиция в стране жива и не готова отдать Эрдогану Турцию, добавляет издание. Кылычдароглу подчеркнул, что «оппозиция и дальше будет ломать стены страха и идти вперед».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель РНП зачитал по итогам митинга список требований к правительству, включающий в себя 10 пунктов. Среди них: раскрытие «политической части сорванного госпереворота», возвращение парламента к власти, снятие чрезвычайного положения, обеспечение независимости судебных органов, освобождение из тюрьмы законодателей и журналистов, восстановление в стране парламентской демократии, прекращение нищеты и безработицы и ведение справедливой внешней политики.

Напомним, акция «Марш справедливости» был согласован с властями Турции. Участники акции прошли пешком в общей сложности 450 км от Анкары до Стамбула. Полицейские согласовали участниками акции только турецкие флаги, плакаты с надписью «Справедливость» и портреты основателя Республиканской народной партии и реформатора Турции Кемаля Ататюрка.

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