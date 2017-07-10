Мятежный полицейский планировал атаковать президентский дворец в Каракасе

Каракас, , 09:56 — REGNUM Организатор недавних нападений на государственные учреждения Венесуэлы бывший сотрудник уголовной полиции Оскар Перес имел планы по нападению на дворец Мирафлорес, где заседает правительство, сообщает канал HispanTV.

Впервые эту информацию 9 июля распространил венесуэльский журналист Хосе Висенте Ранхель, ссылаясь на источники в органах государственной безопасности.

В захваченных во время рейда органов безопасности материалах «есть упоминание операции в стадии подготовки, очень похожей на ту, что пилот организовал 27 июля, пролетев над центром Каракаса», — пояснил Хосе Висент Ранхель в эфире своей телевизионной программы.

Он добавил, что по данным расследования целью этих действий «изначально была атака на дворец Мирафлорес (в Каракасе) в определенное время по случаю проведения церемониального акта».

В этом контексте журналист напоминает, что Перес служил в качестве инспектора в подразделении воздушного транспорта корпуса уголовного розыска и имеет близкие отношения с лидерами оппозиции, в частности, с членами партии Народная воля во главе с Леопольдо Лопесом.

В настоящее время власти Венесуэлы расследуют то, как Перес попал на военные объекты после его увольнения из уголовной полиции два года назад, так как тогда выяснилась его связь с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и другими агентствами США.

Напомним, 27 июня сотрудник отдела уголовного розыска полиции Венесуэлы угнал вертолет МВД и, совершив пролет над зданиями Министерства внутренних дел и Верховного суда с «посланием свободы» стране, выпустил видео, где на фоне вооруженных людей в масках и военной форме призывает президента Мадуро «вернуть власть демократическому народу».

Впоследствии власти сообщили, что с борта вертолета велся огонь из винтовки, и было сброшено четыре гранаты, три из которых взорвались. Николас Мадуро назвал произошедшее терактом и обратился к народу Венесуэлы с просьбой помочь в обнаружении мятежного полицейского.

Между тем Оскар Перес заявил, что действуют как часть «коалиции военных, полицейских и гражданских служащих».