Глава МИД Германии опасается за репутацию Германии после G20

Берлин, , 09:37 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар опасается за репутацию Германии после проведения саммита «Большой двадцатки» в связи с «разрухой» Гамбурга и массовыми беспорядкам, устроенными антиглобалистами, пишет 10 июля Die Zeit.

Ссылаясь на результаты социологического опроса Emnid, в котором 60% жителей Германии считают, что репутация Германии пострадала от проведения саммита, министр отметил, что «он также переживает за репутацию страны, но все наладится».

«Нам нужно задержать и арестовать всех бунтовщиков, но это невозможно без тесного сотрудничества всех стран Евросоюза, — отметил он в интервью изданию. — Демократические государства теперь должны показать всю свою воинственность».

Министр предложил устроить «общеевропейский розыск преступников» и использовать для этого все возможные правовые государственные средства.

Он также поддержал инициативу председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании фонда помощи пострадавшим жителям: у кого-то сгорели автомобили, некоторые здания подверглись вандализму демонстрантов, некоторые мирные жители и полицейские были ранены.

Напомним, саммит G20 прошел в Гамбурге 7—8 июля.