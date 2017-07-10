Генсек НАТО обсудит с Порошенко интеграцию Украины с альянсом

Киев, , 09:34 — REGNUM В Киеве пройдет 10 июля заседание комиссии «Украина — НАТО» при участии президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, сообщает 10 июля пресс-служба главы Украины.

Согласно сообщению, в Киев также прибыл основной орган принятия политических решений НАТО — Североатлантический совет. Делегацию от альянса из 29 послов стран-членов возглавляет генсек НАТО.

Читайте также: Порошенко подписал изменения в закон о курсе Украины в НАТО и ЕС

Помимо президента Украины, Столтенберг проведет встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, спикером украинского парламента Андреем Парубием, а также выступит перед депутатами Верховной рады.

Напомним, 6 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, устанавливающий вступление Украины в НАТО одним из главных приоритетов внешней политики Киева.

Читайте также: Столтенберг заявил, что Украина находится на первом месте повестки дня НАТО

Читайте ранее в этом сюжете: К стандартам НАТО привели шесть батальонов ВСУ