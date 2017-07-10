Премьер-министр Испании: Перевода под домашний арест Лопеса недостаточно

Мадрид, , 09:28 — REGNUM Испанский премьер-министр Мариано Рахой, находясь на саммите G20 в Германии, 9 июля прокомментировал решение Верховного суда Венесуэлы предоставить домашний арест вместо тюремного заключения основателю партии Народная воля оппозиционеру Леопольдо Лопесу, сообщает канал HispanTV.

«Это шаг в правильном направлении, но он явно недостаточный», — заявил Мариано Рахой журналистам в конце саммита G20 в Гамбурге, после того как 8 июля Верховный суд Венесуэлы смягчил наказание Лопесу, получившему более 13 лет тюремного заключения за организацию массовых беспорядков и убийство в 2014 году.

Председатель правительства Испании расценил освобождение бывшего мэра Чакао в контексте возможного «начала процесса национального примирения» в южноамериканской стране на фоне насилия в ходе уличных протестов против правительства и напряженности между прокуратурой и венесуэльской исполнительной властью.

Рахой также добавил, что Лопес был осужден за «свои политические идеи» и за то, что «имеет разные позиции по отношению к правительству», не обращая внимания на доказательства, найденные в 2015 году венесуэльской юстицией в подстрекательстве протестов в феврале 2014 года, в результате которых погибли десятки людей.

В том же ключе испанский лидер потребовал «полного освобождения всех политических заключенных», а также призвал к «демократическому, мирному и согласованному решению» по проведению «свободных и демократических» выборов.

Между тем лидер испанской оппозиционной партии «Подемос» раскритиковал позицию испанского правительства, обвинив официальный Мадрид в том, что он прикрывается «тревожной» ситуацией в Венесуэле, чтобы отвлечь людей от коррупционных скандалов в правящей Народной партии.

Напомним, 9 июля исполняется 100 дней с начала активных политических протестов в Венесуэле в поддержку и против правительства Николаса Мадуро, в результате которых погибли около 100 человек и более тысячи получили ранения. 30 июля в Венесуэле должны пройти выборы в Учредительное собрание для реформы Конституции страны, между тем на 16 июля оппозиция назначила проведение своего альтернативного референдума, где собирается задать населению ряд вопросов о путях разрешения политического кризиса в стране.