Президент ФРГ шокирован беспорядками в Гамбурге

Гамбург, Германия, , 09:18 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер шокирован беспорядками в Гамбурге в связи с поведением антиглобалистов на саммите «Большой двадцатки». 9 июля он прибыл в город, чтобы встретиться с пострадавшими полицейскими и жителями города, передает 10 июля Die Zeit.

Он назвал действия демонстрантов «беспощадными и варварскими». По его словам, за последние годы такого уровня насилия на демонстрациях в Германии не было.

Штайнмайер обратился со словами благодарности к сотрудникам полиции, которые «не только обеспечивали безопасность в городе, но и защищали право на свободу собраний».

Он также подчеркнул, что протесты и беспорядки в демократической стране не должны стать препятствием для проведения подобных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейская операция в Гамбурге насчитывала 20 тыс. человек. Отмечается, что такого не было со времен Второй мировой войны. Местные СМИ сообщают, что более 476 полицейских были ранены и направлены в больницы.

Напомним, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Горящие баррикады, вооруженные полицейские, водометы, гул демонстрантов, петарды, крики: таким запомнят Гамбург местные жители.