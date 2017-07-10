Большинство задержанных по делу Odebrecht в Доминикане выпущены под залог

Санто-Доминго, , 09:05 — REGNUM Вторая палата по уголовным делам Верховного Суда Доминиканской Республики 8 июля вынесла решение о мере пресечения семи из 10 обвиняемых за взятки от бразильской строительной компании Odebrecht, платившей незаконные вознаграждения чиновникам в период с 2001 по 2014 год для получения выгодных государственных контрактов на строительство важных инфраструктурных объектов, сообщает El Nuevo Herald.

Суд подтвердил предварительное заключение на один год для предпринимателя Анхеля Рондона, которого прокуратура считает дистрибьютором взяток, и девять месяцев заключения для бывшего министра по инфраструктурным проектам Виктора Диаса Руа.

Суд также подтвердил применение штрафа и запрет на выезд из страны для бывшего председателя Палаты депутатов и нынешнего народного депутат Альфредо Пачеко, представителя левоцентристской Доминиканской революционной партии, второй по количеству мест в парламенте.

Кроме того, суд постановил, что бывший министр промышленности и торговли Темистоклес Монтас, глава Доминиканской революционной партии Андрес Баутиста и депутат парламента Руди Гонсалес смогут выйти под залог в 15 млн песо ($317 тыс.) с запретом на выезд из страны.

Такое же наказание было установлено для бывшего вице-президента Доминиканской корпорации государственных электрических компаний (CDEEE) Радамеса Сегуры, который отбывает домашний арест.

Бывший руководитель CDEEE Секап Санчес, которого содержали под стражей, также обретает свободу с выплатой штрафа в размере 10 млн песо ($211 тыс.) и с запретом покидать страну.

Кроме того, находящегося в заключении бывшего руководителя Гидроэнергетической компании Máximo De Óleo освободят под залог в 5 млн песо ($105 тыс.).

В конце слушаний председатель Уголовной палаты Мириам Херман Брито объявила, что приговор был вынесен с ее особым мнением о том, что обвинение не представило доказательств, необходимых для содержания ответчиков в тюрьме.

Напомним, через пять месяцев после начала скандала Odebrecht, бывшее руководство которой признало, что раздало взяток в Доминиканской Республике на сумму $92 млн в период с 2001 по 2014 год, Генеральный прокурор страны в мае 2017 года приказал арестовать 14 человек, среди которых министры, главы крупных компаний, депутаты и главы ведущих политических партий.

Аресты прошли вскоре после того как Доминиканская Республика получила данные от правоохранительных органов Бразилии о взятках, выплачиваемых Odebrecht в стране, благодаря соглашению с Министерством юстиции Бразилии. В рамках этого соглашения Odebrecht обещала раскрыть имена получателей незаконных вознаграждений в Доминиканской Республике в обмен на то, что ее сотрудники не будут преследоваться в этой стране.

Компания Odebrech также обязалась заплатить Доминиканской Республик $184 млн в качестве компенсации за незаконное получение госконтрактов между 2001 и 2014 годами.