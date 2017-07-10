Трамп о группе по кибербезопасности: Обсуждать — не значит сделать

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что факт обсуждения в Гамбурге с президентом России Владимиром Путиным создания рабочей группы информационной безопасности не означает, что она будет создана.

По его словам, то, что она обсуждалась, не означает, что «я верю в возможность ее создания».

«Не может такого случиться, а договоренность о прекращении огня в Сирии может и уже случилась», — написал Трамп.

О том, что Россия и США договорились о создании совместной рабочей группы по кибербезопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Одной из тем встречи президентов США и РФ стало создание системы защиты от сетевых атак, которую нельзя взломать, чтобы предотвратить возможные вмешательства в выборы и многие другие «неприятные вещи», сказал Трамп по итогам переговоров.

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