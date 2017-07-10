Сегодня СНБО рассмотрит закон о признании ДНР и ЛНР «оккупированными»

Киев, , 08:49 — REGNUM Рассмотрит 10 июля законопроект о новом статусе Донбассе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, рассмотрение закона пройдет под председательством президента Украины Петра Порошенко. Если новый закон будет одобрен СНБО, то его направят президенту для внесения на рассмотрение в Верховную раду.

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Напомним, ранее глава СНБО Александр Турчинов заявил, что «антитеррористическая операция» («АТО») в Донбассе должна быть расширена до нового формата, чтобы Киев смог применять дополнительные силы в регионе.

Также спикер Верховной рады Андрей Парубий отмечал, что законопроект о новом статусе Донбасса позволит Киеву признать территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) «оккупированными РФ», что позволит «вести боевые действия и военные операции в Донбассе против России».

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