КНР намерена и впредь поддерживать и развивать деятельность ICAPP

Сеул, , 08:49 — REGNUM Двадцать восьмое заседание Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) состоялось 8 июля в Сеуле и было направлено на обсуждение вопросов будущего структуры, передает агентство «Синьхуа».

Заместитель министра Международного департамента ЦК Компартии Китаяотметил, что КПК, как и прежде, будет поддерживать работу и развивать ICAPP.

Принимая участие в конференции, Чжэн заявил, что КПК совместно с партиями других стран предпримет усилия по развитию взаимодействия и сотрудничества между политическими партиями стран Азии.

Напомним, что ICAPP была учреждена в столице Филиппин — городе Маниле в 2000 году с целью углубления обменов и сотрудничества между политическими партиями Азии и Океании. Высший орган организации — Постоянный комитет включает в себя представителей 18 политических партий различных стран Азии.

Сопредседателями Постоянного комитета являются бывший спикер палаты представителей Филиппин Хосе де Винисия — младший и бывший председатель Комитета по внешним связям Демократической партии Республики Корея Чон Ый Ён. Китай и Россия также являются членам Постоянного комитета организации. Россия представлена партией «Единая Россия».