В ходе саммита G20 были ранены около 500 полицейских

Гамбург, Германия, , 08:48 — REGNUM В ходе саммита G20, который состоялся 7—8 июля, от около 500 полицейских были ранены: демонстранты бросали в них осколки стекла, камней и пиротехники, передает 10 июля Die Zeit.

«Саммит должен был стать важным политическим событием для Гамбурга, которым мы могли бы гордиться, но этого не произошло», — отмечает мэр города Олаф Шольц в своем интервью, ссылаясь на массовые беспорядки, раненых полицейских и материальный ущерб.

Полицейская операция в Гамбурге насчитывала 20 тыс. человек. Отмечается, что это — самое большое по численности присутствие стражей порядка в городе со времен Второй мировой войны. Местные СМИ сообщают, что более 476 полицейских были ранены и направлены в больницы.

В период с 22 июня, с момента, когда полицейские начали следить за порядком в городе перед началом саммита, по 9 июля были задержаны 186 человек, 225 были взяты под стражу, 37 преступников были арестованы.

Напомним, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Горящие баррикады, вооруженные полицейские, водометы, гул демонстрантов, петарды, крики: таким запомнят Гамбург местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, мэру Гамбурга Олафу Шольцу, который занимает данный пост с 2011 года, грозит отставка.