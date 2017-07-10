Песков рассказал о беседе Путина и Меланьи Трамп

Москва, , 08:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, который 7−8 июля проводил переговоры с зарубежными лидерами на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, остался доволен встречей с первой леди США Меланьей Трамп. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, российский лидер и первая леди США в ходе короткой беседы обсудили повестку дня «двадцатки». При этом Песков отметил, что диалог, напоминавший легкий обмен мнениями, прошел в позитивном ключе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный саммит G20 проходил в Германии в городе Гамбурге. Мероприятия саммита, стартовавшего 7 июля, продолжались до 8 июля.

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