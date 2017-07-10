После G20 мэру Гамбурга грозит отставка

Гамбург, Германия, , 08:30 — REGNUM После массовых беспорядков в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки», который прошел 7—8 июля, представители Христианско-демократического союза (ХДС) требуют отставки мэра города социал-демократа Олафа Шольца, пишет 10 июля Die Zeit.

Председатель фракции ХДС в Гамбурге Андре Трепол обратился с критикой в адрес Шольца, назвав «разруху» города после G20 «крупнейшим политическим просчетом одного гамбургского мэра».

Председатель фракции Свободной демократической партии (СДП) в Гамбурге Катя Зюдинг также отметила, что «концепция безопасности на саммите была недостаточно продумана».

Представители Левой партии и «Альтернативы для Германии» также говорят об ответственности Олафа Шольца за беспорядок в городе.

Сам Шольц, который занимает пост мэра города с 2011 года, отверг критику в свой адрес и подчеркнул, что «не собирается уходить в отставку».

Напомним, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Горящие баррикады, вооруженные полицейские, водометы, гул демонстрантов, петарды, крики: таким запомнят Гамбург местные жители.

Несколько сотен антиглобалистов были задержаны за участие в массовых беспорядках: они разбивали витрины магазинов, стекла машин, поджигали мусорные баки, в городе творился хаос. Около 200 полицейский получили ранения.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала всем пострадавшим материальную компенсацию и признала, что события на улицах Гамбурга — просчет правительства и организаторов саммита.