Чилийские полицейские, задержанные в Боливии, переданы Чили

Ла-Пас, , 08:10 — REGNUM Двое полицейских, арестованных 7 июля в Боливии после вторжения на ее территорию, уже переданы чилийской стороне, сообщает El Nuevo Diario.

В процедуре их передачи участвовали директор карабинеров Чили и начальник полиции Боливии. Полицейские чувствовали себя хорошо и были в приподнятом настроении.

Передача полицейских чилийским властям состоялась благодаря прямому приказу президента Боливии Эво Моралеса. Мать одного из двух полицейских поблагодарила Моралеса за такое решение.

Президент Эво Моралес ответил через социальные на слова матери полицейского тем, что указал, что боливийское правительство «стремится к народной дипломатии».

В другом сообщении президент написал, что «боливийцы и чилийцы братья, и мы все должны решать с учетом этого».

Ранее в ходе пресс-конференции Моралес объявил о возвращении двух полицейских и призвал Чили возобновить диалог и создать специальные протоколы для таких случаев.

Чилийский сенатор Алехандро Наварро, который ранее посетил полицейских в месте их содержания в Боливии, заявил, что он был «глубоко благодарен» за решение боливийского правительства о передаче карабинеров в Чили.

Напомним, 7 июля сотрудники Национальной полиции Боливии разоружили двух чилийских полицейских, вторгшихся на территорию Боливии во время погони за автомобилем, который не остановился на контрольно-пропускном пункте.

Инцидент произошел после того, как 21 июня чилийский судья осудил девятерых граждан Боливии, семь таможенников и двух военных, задержанных в марте 2017 года предположительно на территории Чили, за грабеж и контрабанду, а также за незаконное ношение оружия.

По заявлению боливийской стороны, ее граждане выполняли операцию по борьбе с контрабандой в приграничной зоне и были арестованы незаконно, кроме того, во время ареста к ним применялись пытки.

Чилийский суд заменил задержанным боливийцам тюремное наказание на высылку из страны, и 28 июня они были переданы Боливии.

Отношения между странами остаются напряженными из-за спора вокруг выхода в Тихий океан и пользования водами реки Силала, страны ведут друг против друга тяжбы, подав иски в Международный суд ООН в Гааге.