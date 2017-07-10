Маккейн: неразбериха в Белом доме ведет к проигрышу в Афганистане

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Отсутствие у Вашингтона стратегии и плохие перспективы относительно результатов войны в Афганистане констатирует американский сенатор Джон Маккейн (штат Аризона, США) в интервью телеканалу CBS.

Маккейн, возглавляющий комитет американского сената по вооруженным силам, дал интервью после посещения Афганистана и оценил ситуацию отрицательно. По словам сенатора, афганская армия несет «неприемлемые потери» в войне, продолжающейся с 2001 года.

«У нас нет стратегии, и мы проигрываем», — сказал он.

Ситуация во многом складывается так из-за политики Вашингтона. По словам Маккейна, причина кроется в политике Белого дома, где «много неразберихи».

Напомним, война в Афганистане идет с 2001 года. Военные действия ведутся между поддерживаемыми США Международными силами содействия безопасности (ISAF) и правительством Афганистана, и исламистской организацией «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также официальный Кабул борется с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Миссия НАТО находится в стране с начала 2015 года.

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