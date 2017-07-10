Капремонты и ветхое жильё: на Урале будут судебные иски

Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM В Свердловской области на сегодняшний день идёт капитальный ремонт 2,5 тыс. домов. Об этом на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также глава региона заверил Путина, что лично разбирается в каждом случае некачественного ремонта и каждую ситуацию держит на контроле. Кроме того, он коснулся и темы ликвидации ветхого жилья, заверив Путина в том, что к 1 сентября планируемые 15 тыс. семей переселят в новое жильё. «Безусловно, будет несколько, в том числе и судебных, разбирательств, в частности, из-за невыполнения гарантийных обязательств по устройству домов», — заверил Куйвашев.

Отметим, скандалы с капремонтами и с расселением ветхого жилья ранее уже возникали на Урале. А зимой 2016 года из-за работ жители нескольких домов не смогли вовремя получить отопление.

Напомним, Путин прибыл на Урал с двухдневным визитом вчера, 9 июля.