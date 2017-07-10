Песков о действиях антиглобалистов в Гамбурге: «Не мешало работе саммита»

Москва, , 07:39 — REGNUM Антиглобалисты в Гамбурге, устроившие беспорядки во время саммита «Большой двадцатки» (G20), не помешали работе международного форума. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Это никак (протесты) не мешало работе саммита», — говорит представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента РФ также добавил, что слышал о выходках антиглобалистов, однако о причинах протеста ему неизвестно.

«Я не понял, почему они протестовали», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Германии в городе Гамбурге проходил международный саммит G20. Акции протеста начались еще 6 июля, за день до начала саммита. При этом протестующие вступали в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и вели себя крайне агрессивно.

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