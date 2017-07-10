Сын Трампа говорил с юристом из РФ о «компромате» на Клинтон – СМИ

Нью-Йорк, США, , 07:28 — REGNUM Программа усыновления детей из России гражданами США обсуждалась Дональдом Трампом-младшим, сыном американского президента Дональда Трампа, с юристом из России, пишет газета New York Times.

Уточняется, что переговоры проходили в 2016 году в Trump Tower (Нью-Йорк, США). В них также приняли участие Джаред Кушнер, зять Трампа, и бывший руководитель избирательного штаба будущего президента Пол Манафорт.

С российской стороны во встрече участвовала юрист Наталья Весельницкая, выступавшая против так называемого Акта Магнитского.

Как утверждает сын американского президента, встреча с российским юристом носила ознакомительный характер. Никакого отношения к избирательной кампании Дональда Трампа она не имела.

Манафорт и Кушнер присутствовали на ней по просьбе Трампа-младшего.

«Мы в основном обсуждали программу усыновления российских детей, которая получила распространение среди американских семей много лет назад и была прекращена российским правительством, — пояснил он. — Эта встреча не имела отношения к избирательной кампании, за ней не последовало других встреч».

Как утверждает Трамп-младший, на момент начала встречи он не знал, как зовут юриста, с которым общался. Его попросил поговорить с юристом, имя которого он не знал, некий знакомый.

Отметим, что факт участия в переговорах подтвердили представители Трампа-младшего и Кушнера.

Ссылаясь на Весельницкую, издание отмечает, что на встрече юрист заявляла о наличии у нее компромата на бывшего госсекретаря США и оппонента Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

О компромате американцам заявила сама юрист — сразу после первых слов приветствий. Об этом рассказал Трамп-младший.

«Ее слова были туманны, неоднозначны и бессмысленны, — сказал Трамп-младший. — Никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено. Быстро выяснилось, что она не имела значимой информации».

Напомним, российских детей американским гражданам запрещено усыновлять согласно «закону Димы Яковлева». Закон был принят после того, как в США скончался усыновленный американцами российский мальчик.