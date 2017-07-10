СМИ: Россия может понизить уровень представительства при НАТО

Москва, , 07:16 — REGNUM Кремль рассматривает возможность понизить уровень своего представительства при НАТО в связи с отсутствием «конструктивного диалога» между сторонами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в МИД Российской Федерации.

«Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко (постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе) вернется в Москву», — рассказал источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом источники отмечают, что Москва готова вести диалог с руководством военного блока, однако дискуссия теряет смысл, когда противоположная сторона постоянно выдвигает обвинения против РФ.

По словам собеседников газеты, у Москвы также есть сомнения, что Совет Россия — НАТО на уровне послов, который состоится 13 июля, принесет какой-то конкретный результат.

«Нелепо в такой ситуации надеяться на конструктив, — сказал высокопоставленный источник в российском МИДе. — Когда противоположная сторона только и делает, что обвиняет».

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