Песков назвал «сказочниками» корреспондентов New York Times

Москва, , 06:56 — REGNUM Материал, опубликованный американским изданием New York Times, с изложением якобы имевших место подробностей встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа является абсурдным, а его авторы — «сказочники». Такое мнение глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков озвучил в эфире телеканала «Россия 1».

Подобные рассуждения абсурдны по своей сути, считает пресс-секретарь российского лидера.

«Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще», — заявил Песков.

Данный материал свидетельствует о том, что в издании «сидят большие сказочники», а его публикация в американской прессе говорит о том, что они делают все необходимое для того, «чтобы не дать волне русофобской схлынуть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее New York Times распространило информацию о подробностях переговоров лидеров США и России. Согласно имеющимся у издания данным, «вмешательство» России в выборы в США обсуждалось около 40 минут, при этом периодически Путин громко требовал от главы Белого дома доказательств того, что Россия пыталась повлиять на результат выборов в США.

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