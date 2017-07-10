Германия начала вывод военных бундесвера с турецкой авиабазы Инджирлик

Анкара, , 06:40 — REGNUM Германия объявила 9 июля о начале вывода немецких военных с турецкой авиабазы Инджирлик, пишет Der Spiegel, ссылаясь на официальную информацию министерства обороны ФРГ.

Еще 21 июня Бундестаг одобрил передислокацию немецких военных и техники с турецкой авиабазы Инджирлик на иорданскую базу Муваффак.

За вывод военных проголосовали 461 из 569 депутатов, 85 депутатов были против, 23 — воздержались.

Напомним, что в Инджирлик находятся 260 военных бундесвера, которые участвуют в военных действиях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках международной антитеррористической коалиции.

Вопрос о выводе военных поднялся из-за того, что Анкара с осени 2016 года отказывает немецким депутатам наносить визит на авиабазу в ответ на то, что Германия предоставляет убежище бывшим турецким чиновникам, обвиняемых в антиправительственных действиях.

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