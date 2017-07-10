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Пушков измерил интеллектуальный уровень политического класса США в Псаки

Политика

Эксперт CNN Джен Псаки не отличает Иран от Ирака, напомнил российский сенатор

Москва, 10 июля 2017, 06:27 — REGNUM  Растиражированное в СМИ «экспертное» мнение бывшего официального представителя госдепа США Джен Псаки о результатах встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным во многом характеризует интеллектуальный уровень американской политической элиты. Такое мнение 10 июля опубликовал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: «Трамп попал в ловушку Путина», — саркастически отмечает российский сенатор. — Вот и Псаки, которая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN».

По мнению Пушкова, ситуация, при которой Псаки, «смешившая мир своим невежеством, выступает в качестве эксперта», во многом характеризует интеллектуальный уровень американского политического класса.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший официальный представитель госдепа США Джен Псаки отрицательно отозвалась о результатах встречи американского и российского президентов. Соответствующий комментарий опубликовал телеканал CNN. По мнению Псаки, не подготовившийся ко встрече должным образом Трамп предсказуемо попал «в ловушку» Путина.

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