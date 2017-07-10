Маккейн: У США нет стратегии в Афганистане, и мы проигрываем

Вашингтон, , 06:01 — REGNUM США проигрывают в Афганистане, поскольку не имеют собственной стратегии действий в этом регионе. Об этом 9 июля в эфире передачи «Лицом к нации» (Face the Nation) заявил сенатор-республиканец от Аризоны, председатель комитета по вооруженным силам Джон Маккейн.

Комментарий по поводу действий США в Афганистане политик дал по результатам недавнего визита в эту страну.

«У нас нет стратегии. Мы проигрываем», — отметил Маккейн.

По мнению сенатора, несмотря на то что неприемлемые потери несет и Афганская национальная армия, дополнительные средства и дополнительные миссии, включая расширение контингента, могут быть развернуты в регионе только после того, как появится четкая стратегия действий.

Вопрос о причине отсутствия стратегии Маккейн задавал в различные инстанции: и министру обороны США Джеймсу Мэттису, и советнику президента США по национальной безопасности Герберту Макмастеру.

«И, знаете, нам всем известно, в чем проблема. Она в Белом доме, — выразил уверенность сенатор. — Им нужно объединить свои усилия, объявить стратегию. Кстати, это должен сделать президент».

На пути к решению обозначенной проблемы стоят имеющиеся, по мнению Маккейна, в Белом доме беспорядки.

К настоящему времени в Афганистане все еще остается американский контингент численностью примерно в десять тысяч военнослужащих. Очередная миссия НАТО в регионе под называнием «Решительная поддержка» действует в регионе с января 2015 года.