Германии нужны резервы жилья для беженцев — Welt am Sonntag

Берлин, , 05:56 — REGNUM Ежегодно около 200 тыс. беженцев пребывают в Германию, мест на размещение такого количества мигрантов остается все меньше и меньше, пишет 9 июля Welt am Sonntag.

«Сейчас нам грозит наплыв еще большего количества беженцев из Африки: мы знаем, что там творится», — отмечает генеральный директор Welt am Sonntag Герд Ландсберг.

Он отмечает, что с закрытием балканского маршрута через Турцию в 2016 году количество беженцев незначительно сократилось, однако «компенсировалось» тем, что все больше жителей африканских стран бегут из-за тяжелых условий: угроза терроризма, бедность, голод и другие страдания.

«Никто не знает, сколько их в итоге пребудет в 2017 году, но я думаю, что очень много, поэтому власти федеральных земель, городов и коммун должны быть готовы к размещению беженцев, — добавляет Ландсберг. — Германии нужны резервы жилья».

Напомним, на пике кризиса беженцев в 2015 году в стране для их размещения было выделено более 1200 спортивных залов в качестве временного убежища. В некоторых землях создавались лагеря из жилых контейнеров.