Трамп пока не уверен в целесообразности рабочей группы по кибербезопасности

Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Обсуждение каких-либо вопросов между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не означает, что обсуждаемые инициативы тут же будут реализованы Белым домом. Так, у президента нет уверенности в целесообразности создания рабочей группы по кибербезопасности, соответствующую публикацию глава Белого дома сделал 10 июля в сети Twitter.

«Тот факт, что мы с президентом Путиным обсуждали создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я уверен в этом, — отметил Трамп. — Это может и не случится».

Президент США подчеркнул также, что соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии, о котором шла речь между двумя лидерами, подписано и уже действует. «Однако соглашение о прекращении огня случилось», — напоминает Трамп.

Ранее президент США выразил удовлетворение подписанным соглашением о прекращении огня между сирийскими правительственным войсками и вооруженными оппозиционными группировками на юго-западе Сирии. Договоренности были достигнуты с участием представителей России, США и Иордании.

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Как сообщало ИА REGNUM, создание системы защиты от сетевых атак стало одной из тем, которую обсуждали президента США и РФ во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге.

«Мы с Путиным обсудили создание системы защиты от кибератак, которую нельзя взломать, чтобы предотвратить возможные вмешательства в выборы и многие другие неприятные вещи», — заявил президент Трамп по итогам встречи.

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