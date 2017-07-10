G20: «Вопросы защиты климата остались нерешенными»

Вашингтон, , 05:38 — REGNUM На саммите «Большой двадцатки» не удалось решить вопрос по защите климата, а точнее президент США Дональд Трамп не поменял своего решения по выходу из Парижского соглашения, пишет 9 июля Der Spiegel.

Борьба с изменением климата являлась одной из важнейших тем саммита G20, который прошел в Гамбурге 7—8 июля, однако свою позицию Трамп отметил еще раньше: 1 июня он официально объявил о выходе США из Парижского соглашения 2015 года.

Итоговая декларация саммита зафиксировала данные о расхождении мнений глав государств и правительств.

«К сожалению, мы не смогли прийти к консенсусу по данному вопросу», — отметила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита.

Как ранее отмечало ИА REGNUM , президент США Дональд Трамп еще во время президентской гонки говорил о возможном выходе страны из Парижского соглашения по климату, так как политика, нацеленная на снижение уровня углекислого газа в атмосфере, наносит ощутимый ущерб промышленности и аграрному производству.

Согласно его мнению, такая политика не помогает предотвратить глобальные изменения климата.

При этом министр энергетики США Рик Перр отметил, что американская сторона не собирается отказываться от разработки экологически чистых источников энергии и технологий.