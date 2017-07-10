Картер: США готова отразить ядерную атаку КНДР в любой момент

Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Экс-глава Пентагона Эштон Картер заверил американцев в способности США противостоять ядерной атаке Северной Кореи, в случае если Пхеньян решит направить свое ядерное оружие против США. Об этом бывший министр обороны страны заявил 9 июля в эфире передачи «О положении страны» (State of the Union) телеканала CNN.

Картер положительно ответил на вопрос ведущего «готова ли Америка к подобной атаке».

«Конечно, — ответил экс-министр обороны США. — У нас очень высокий уровень подготовки на Корейском полуострове».

По словам Картера, Вашингтон последовательно улучшает возможности защиты от подобных нападений, постоянно работая над противоракетной обороной страны.

«Мы постоянно разрабатываем противоракетную оборону как ближнего, так и дальнего радиуса», — отметил экс-министр, подчеркнув, что США будут прикладывать все необходимые усилия для того, чтобы оставаться на шаг впереди.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник 4 июля КНДР испытали очередную баллистическую ракету. В предложенной США резолюции по этому поводу резолюции Совета Безопасности ООН испытанный снаряд был назван межконтинентальной ракетой, однако российская сторона выступила против такой формулировки, потребовав точности в определении характера проведенного Северной Кореей испытания.

Министерство обороны предоставило в ООН данные, свидетельствующие о том, что испытанная Пхеньяном ракета принадлежала к классу баллистических ракет средней дальности, не способных преодолевать расстояния более 5500 км.

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