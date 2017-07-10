G20: «Демократия и плюрализм мнений не сыграли на руку Германии»

Гамбург, Германия, , 05:39 — REGNUM Саммит «Большой двадцатки» 7—8 июля сопровождался столкновениями антиглобалистов с полицейскими, которые не были готовы к «столь масштабному сопротивлению», пишет 9 июля Die Tagesschau.

Демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Горящие баррикады, вооруженные полицейские, водометы, гул демонстрантов, петарды, крики: таким запомнят Гамбург местные жители.

Немецкая демократия и плюрализм мнений не сыграл на руку Германии, пишет издание.

Несколько сотен антиглобалистов были задержаны за участие в массовых беспорядках: они разбивали витрины магазинов, стекла машин, поджигали мусорные баки, в городе творился хаос. Около 200 полицейский получили ранения.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала всем пострадавшим материальную компенсацию и признала, что события на улицах Гамбурга — просчет правительства и организаторов саммита.

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