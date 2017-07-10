Трамп: Настало время сотрудничать с Россией

Москва, , 05:24 — REGNUM В кулуарах саммита G20 президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили вопрос о создании в будущем совместного специального подразделения по борьбе с киберпреступностью, пишет 9 июля Die Tagesschau, ссылаясь на официальную страницу Трампа в Twitter.

«Настало время двигаться вперед к более конструктивному сотрудничеству с Россией», — отметил Трамп после двусторонних переговоров.

Вопрос о том, являлась ли Россия причастна к ведению избирательной кампании Дональда Трампа, остается неясным. Однако факт, что Трамп выразил желание работать вместе с Москвой в сфере кибербезопасности, «автоматически выносит России оправдательный приговор», пишет издание.

Республиканцы раскритиковали данную инициативу сотрудничества с Россией. Сенатор Линдси Грэм назвал эту идею «довольно глупой».

Марко Рубио, боровшийся с Трампом за пост президента США на выборах, сравнил планы сотрудничества с Путиным в сфере кибербезопасности с сотрудничеством с президентом Сирии Башаром Асадом в борьбе с использованием химического оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля лидеры РФ и США встретились в Гамбурге в первый день саммита G20 и пожали друг другу руки. Продлившаяся более 2 часов встреча стала одним из самых обсуждаемых событий саммита.

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