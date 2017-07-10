Пушков рассказал, для кого «губительна» встреча лидеров России и США

Москва, , 04:38 — REGNUM Первая личная встреча российского и американского президентов действительно может быть губительной для американских политиков-русофобов вроде сенатора от штата Южная Каролина Лидси Грэма, сенатора от штата Аризона Джона Маккейна и им подобных. Такое мнение опубликовал 10 июля в своем микроблоге в сети Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Собственный комментарий российский сенатора дал в связи с высказанным ранее американским сенатором-республиканцем мнением о том, что президент СШАпровел «катастрофическую» встречу с президентом России

«Сенатор-русофоб Грэм назвал встречу Трампа с Путиным «губительной». Она и впрямь губительна для Грэма, Маккейна и их линии. Но важна для мира», — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Грэм заявил, что «ошеломлен и разочарован» результатами встречи российского и американского лидеров, поскольку нельзя продвигаться вперед в отношениях с Россией без ее наказания за «вмешательство» в выборы в США в 2016 году.

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По мнению сенатора, когда дело доходит до Путина и «его кибератак», то у главы Белого дома появляется «слепое пятно». Результаты проведенных переговоров ставят под сомнение президентство Трампа, уверен Грэм.

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