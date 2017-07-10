Сенатор США назвал катастрофической встречу Трампа с Путиным

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Американский сенатор-республиканец Линдси Грэхем считает, что идея главы Белого дома Дональда Трампа продвигаться вперед в отношениях с Россией без ее наказания за «вмешательство в выборы» подрывает основы его президентства. Прошедшую первую встречу лидеров двух стран политик назвал катастрофической, сообщает 9 июля NBC News.

По мнению сенатора, Трамп дал очень хорошую речь в Польше и все испортил на встрече с российским лидеромна саммите G20.

«За два часа и 15 минут встречи Тиллерсон и Трамп готовы были простить и забыть все, что касается кибератак во время американских выборов 2016», — заявил Грэхем, подчеркнув, что у президента США появляется «слепое пятно», когда дело доходит до Путина и «его кибератак».

Сенатор заявил, что он «ошеломлен и разочарован» результатами прошедшей встречи. Более того, по мнению Грема, Трамп поставил под угрозу свое президентство.

«Он буквально единственный человек, который сомневается в том, что сделала Россия в 2016 году», — резюмировал сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США положительно отозвались о прошедших в Гамбурге двусторонних переговорах. По итогам встречи Трамп заявил, что пришло время для конструктивного сотрудничества с Россией, в аналогичном ключе настроена и российская сторона. Однако агрессивно антироссийски настроенные политики считают прошедшую встречу поражением Трампа. Так, бывший представитель госдепа США Джен Псаки заявила о том, что президент США ожидаемо попался в ловушку Путина.

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