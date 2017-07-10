Песков о результатах встречи: Путин – доволен, Трамп – удовлетворен

Москва, , 03:40 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин в целом остался доволен первой прошедшей встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, Путин и Трамп общались не только в рамках двусторонней встречи, но и до нее. Неформальное общение проходило в перерывах между заседаниями саммита, во время обеда, где оба лидера имели возможность «переброситься какими-то фразами». На официальном протокольном мероприятии они имели возможность продолжить начатое ранее общение.

«Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен, — отметил Песков. — И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но, мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи».

По мнению Пескова, оценивая результаты встречи неуместно выяснять, кто победил, а кто проиграл.

«На самом деле, после того как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Процесс пошел», отметил Песков, заявив, что прошедшая встреча способна запустить различные процессы, от которых будет зависеть насколько эффективно обе страны начнут разгребать «авгиевы конюшни международных и региональных проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча лидеров России и США прошла на полях международного саммита G20. Глава Белого дома ранее также положительно отозвался о прошедшей с Путиным встрече. Между тем бывший официальный представитель госдепа Джен Псаки уверена, что Трамп попался в ловушку Путины, что, по ее мнению, было вполне ожидаемым.

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