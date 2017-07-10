Песков заподозрил в шизофрении обвиняющих Трампа в некомпетентности

Москва, , 02:57 — REGNUM Выдвигаемые в отношении президента США Дональда Трампа обвинения в некомпетентности можно отнести к «шизофренической шелухе». Об этом со ссылкой на впечатления от встречи с американским лидером президента России Владимира Путина заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает 9 июля телеканал «Россия 1».

Песков отметил, что в своих суждениях он основывается на впечатлениях Путина от первой личной встречи с американским коллегой.

«Насколько я понял от впечатления нашего президента, Трамп тоже не из простого десятка, — заявил глава пресс-службы президента. — И он достаточно, скажем так, политик, обладающий экспертными знаниями, весьма настойчивый и весьма умело оперирующий фактами».

По меньшей мере некорректными являются заявления некоторых политиков и журналистов о якобы имеющей место некомпетентности действующего президента США.

«Обвинение его в какой-то некомпетентности, в том, что он новичок и так далее — это, скорее, относится к шелухе шизофренической», — считает Песков.

Ранее сообщалось, что и российский, и американский президенты положительно оценили результаты первой личной встречи.

Между тем бывший официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки уверена, что Дональд Трамп не был должным образом подготовлен к разговору с российским лидером и попал в расставленную Путиным ловушку.

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