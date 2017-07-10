25-дневный Марш справедливости в Турции завершился многотысячным митингом

Анкара, , 02:37 — REGNUM Начавшийся в Анкаре 15 июня Марш справедливости, организованный Республиканской народной партией Турции, завершился 9 июля в Стамбуле многотысячной акцией. Лидер партии Кемаль Кылычдароглу назвал этот день «началом новой эры» для страны, сообщает 9 июля Hurriyet Daily News.

«Все должны знать это очень хорошо: 9 июля — это новый шаг. Новый климат, новая история, новое рождение, — заявил Кылычдароглу, выступая перед многотысячным собранием людей. — Последний день Марша справедливости — это новое начало и новый шаг. Это не конец марша. Это день мира и единения на всю жизнь».

По словам политика, оппозиция провела «самый мирный политический акт в истории» за права заключенных в тюрьму жертв, за законодателей и журналистов, за уволенных из университетов ученых и линчеванных солдат.

Руководитель Республиканской народной партии зачитал по итогам митинга список требований к правительству, включающий в себя 10 пунктов. Среди них: раскрытие «политической части сорванного госпереворота», возвращение парламента к власти, снятие чрезвычайного положения, обеспечение независимости судебных органов, освобождение из тюрьмы законодателей и журналистов, восстановление в стране парламентской демократии, прекращение нищеты и безработицы и ведение справедливой внешней политики.

Напомним, акция «Марш справедливости» был согласован с властями Турции. Участники акции прошли пешком в общей сложности 450 км от Анкары до Стамбула. Полицейские согласовали участниками акции только турецкие флаги, плакаты с надписью «Справедливость» и портреты основателя Республиканской народной партии и реформатора Турции Кемаля Ататюрка.

По словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, безопасность акции в столице Турции обеспечивали около 15 тысяч полицейских.

Кроме организаторов на митинге в Стамбуле присутствовали также Народно-демократическая партия Турции и профсоюзные объединения страны.