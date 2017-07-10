Президент США доволен перемирием в Сирии

Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Прекращения огня на территории Сирии, вероятно, удалось добиться. Соответствующий комментарий президент США Дональд Трамп опубликовал 9 июля в своем микроблоге в сети Twitter.

«Перемирие в Сирии, похоже, соблюдается. Многие жизни могут быть спасены. Это все результат встречи. Хорошо!», — отметил Трамп.

По всей вероятности, речь идет о перемирии между сирийскими правительственными войсками и представителями вооруженной оппозиции, которого удалось достигнуть на юго-западе Сирии, на территории районов Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Соглашение о режиме тишины в регионе было достигнута с участием представителей США, РФ и Иордании и поддержано американским и российским лидерами во время их первой личной встречи на саммите G20 в Гамбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, перемирие на юго-западе Сирии вступило в силу 9 июля в 12:00 по местному времени.

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Вашингтон с воодушевлением воспринял принятие соглашения, установление подобных зон деэскалации является одним из приоритетов американской внешней политики, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Достигнутое соглашение США считают важным шагом в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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