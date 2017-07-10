Псаки: Трамп не подготовился ко встрече с Путиным и попал в ловушку

Вашингтон, , 00:48 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп не был готов к разговору с российским коллегой Владимиром Путиным и предсказуемо попал в расставленные Россией дипломатические сети. Комментарий по поводу прошедшей встречи лидеров России и США бывшего официального представителя Госдепаратамента Джен Псаки публикует 8 июля CNN.

Опыт работы в Государственном департаменте США позволяет Псаки утверждать, что «русские — квалифицированные общественные манипуляторы». Они понимают, важность публичной стороны дипломатии. По мнению бывшего представителя Госдепа, главным оператором РФ, умеющим очаровывать камеры и международную аудиторию является глава российского МИДа Сергей Лавров.

Российский лидер, по мнению Псаки, может быть, менее искушен в вопросах публичных дипломатических игр, чем министр иностранных дел, но «он понимает, как ловить в ловушку». Именно такой ловушки и не смог избежать Дональд Трамп, что было предсказуемо.

Российская сторона тщательно подготовилась к встрече, «наиболее важному дипломатическому событию этого лета», заранее составив повестку переговоров. В их повестке дня стояли три основных вопроса: налаживание отношений России и США, получение представление о текущей политике США, обсуждение совместных вопросов по противодействию терроризму.

«Они набрали очки по всем трем позициям», — заявила Псаки, между тем Трамп не выработал четкой схемы ведения диалога с российским президентом. Более того, напоминает она, накануне встречи советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что «не существует конкретной повестки», на встрече будет обсуждаться то, о чем Трамп захочет поговорить.

Комментируя ситуацию вокруг якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы в США, Псаки заявила: «Большинство американцев, за исключением нескольких человек, включая президента Соединенных Штатов, уверены, что Путин совершил вмешательство в американские выборы и во многие другие выборы по всему миру».

Ведущие американские спецслужбы, представители обеих партий в конгрессе и многие члены администрации президента США уверены в том, что русские вмешались в выборы-2016, «однако простой уверенности Путина в обратном, оказалось достаточно для опровержения их доводов», заявила Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов США и РФ прошла на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Вместо ожидаемых получаса лидера двух стран беседовали в течение более чем двух часов. Трамп положительно оценил итоги встречи с российским коллегой, Владимир Путин, в свою очередь, заявил о том, что, по его мнению, Трамп был «удовлетворен» его объяснениями по поводу невмешательства в американские выборы.