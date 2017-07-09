Рогозин высмеял подарок Климкина генеральному секретарю ООН

Москва, , 20:34 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин высмеял министра иностранных дел Украины Павла Климкина за то, что тот подарил генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гуттеришу вышиванку. Своё мнение на этот счёт Рогозин опубликовал сегодня, 9 июля, в своём Twitter-аккаунте.

Напомним, генсек ООН прибыл сегодня в Киев. Там уже состоялась его встреча с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Обсуждалась ситуация в Донбассе.

Во время встречи Климкин подарил Гуттеришу вышиванку.

«Вышиванка — не просто одежда. Это частичка Украины», — написал Климкин в Twitter по этому поводу.

«Он еще и шьет на дому», — написал в своём Twitter-аккаунте Рогозин по этому поводу.