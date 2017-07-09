Путин прибыл в Екатеринбург

Екатеринбург, 9 июля 2017, 18:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин вечером 9 июля прибыл в Екатеринбург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили информированные источники.
Он прибыл на церемонию открытия международной промышленной выставки «Иннопром», которая сейчас проходит в киноконцертном театре «Космос». Она задержалась больше чем на час.
Прибытие Владимира Путина подтвердили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. В аэропорту «Кольцово» главу государства встретили врио главы региона Евгений Куйвашев, уральский полпред Игорь Холманских и руководители силовых ведомств.
Кроме того, среди возможных планов президента — встреча с Куйвашевым и неформальный ужин с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. А агентство «Новый день» со ссылкой на свои источники сообщает, что Путин встретится с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым и благословит его на то, чтобы возглавить Кемеровскую область. Отметим, Носов тоже присутствует на церемонии открытия.
В планах также посещение ещё нескольких мест. Завтра, 10 июля, Путин может посетить выставку «Иннопром» в «Екатеринбург-ЭКСПО». Затем он покинет Екатеринбург.
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