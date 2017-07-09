В ЛНР опубликованы фоторобот и приметы подозреваемого в терроризме

Луганск, , 18:00 — REGNUM Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР опубликовало сегодня, 9 июля, данные на подозреваемого в причастности к теракту в Луганске 7 июля. Ориентировку и фотопортрет разыскиваемого распространила сегодня, 9 июля, пресс-служба МГБ.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики по подозрению в причастности к совершению террористического акта разыскивается мужчина. Возраст около 45 лет, глаза голубые, редкие светлые волосы, нос прямой», — говорится в сообщении. Фото подозреваемого и его приметы размещены на сайте МГБ ЛНР, о его розыске оповещены и правоохранительные, и военные, и гражданские структуры ЛНР.

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