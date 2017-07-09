Украинские вертолеты отрабатывают поражение наземных целей

Донецк, , 17:54 — REGNUM В нескольких километрах на восток от аэродрома города Краматорск (90 километров к северу от Донецка), еще с советских времен существовал военный полигон, который был приспособлен для отработки поражения наземных целей с воздуха. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от источников в разведке армии ДНР, в ночь на 9 июля над краматорском полигоном, подконтрольном ВСУ и расположенном в зоне так называемой АТО, появился вертолет марки Ми-8 военно-воздушных сил (ВВС) бывшей Украины, одна из трех машин такого же класса, базирующихся на аэродроме Краматорска.

Пролетев над территорией аэродрома, вертолет сбросил светящуюся авиационную бомбу. Светящиеся боеприпасы, сбрасываемые с авиационной техники, применяются в условиях реальных боевых действий, ведущихся в темное время суток. Они нужны и в случаях, когда в ночных боях участвуют только сухопутные силы, и когда в темноте наземным войскам оказывается поддержка с воздуха.

Вертолет сбросил учебный боеприпас и вернулся на аэродром, но уже через 15 минут снова поднялся в воздух, имея на подвеске еще одну бомбу, которая также была сброшена на полигон.

Известно, что вертолеты марки Ми-8 в темное время суток выполняют полеты только при крайней необходимости и оснащенные приборами ночной навигации. Таких приборов в распоряжении ВВС Украины осталось немного, однако все необходимые для проведения ночных полетов самолетов и вертолетов ВСУ получили от НАТО по программе помощи в поставках вооружений так называемого нелетального типа. По некоторым сведениям, ночными приборами оснащены уже два из трех украинских вертолетов марки Ми-8, находящихся в Краматорске. До сброса учебных бомб на полигон украинские вертолеты в Краматорске проводили отработку аварийной ситуации, так называемую посадку машины на землю в режиме самовращения несущего винта. В вертолетной авиации это прием отрабатывается с целью выработки у вертолетчиков «чувства земли», чтобы пилоты в экстренных случаях могли посадить вертолет даже «вслепую».Также очевидцы сообщили о тренировках ВСУ по отработке высадки десанта из вертолетов с выброской парашютистов возле Краматорского аэродрома. Эти учения участились в последние дни, с началом так называемого «хлебного перемирия» в Донбассе, которое ВСУ активно использует для проведения перегруппировки и ротаций живой силы, артиллерии и бронетехники.Читайте также В украинской армии участились пищевые отравления