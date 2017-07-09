ЛНР: В украинской армии — небоевые потери и разбойные нападения

Луганск, , 17:33 — REGNUM Двое военнослужащих ВСУ погибли, подорвавшись на неотмеченной на карте мине в подконтрольном Киеву поселке Трехизбенка Славяносербского района. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Установлены безвозвратные небоевые потери военнослужащих из состава 93-й бригады вооруженных сил Украины. Так, 7 июля около 17:40 во время выполнения задач в населенном пункте Трехизбенка вследствие подрыва на мине ОЗМ-72, которая была не отмечена в формуляре минных заграждений, погибли военнослужащие 93-й бригады: командир отделения старший сержант Донченко Сергей Петрович и старший стрелок рядовой Синельников Владимир Владимирович», — рассказал Марочко.

Ранее Марочко он отмечал, что командование ВСУ продолжает обманывать граждан собственной страны и скрывает свои потери в зоне так называемой «АТО».

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Кроме того, Андрей Марочко сообщил о задержании сотрудниками украинских правоохранителей в подконтрольной Киеву Станице Луганской военнослужащего ВСУ, который в состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение на молодую женщину, отобрав у нее золотую цепочку.

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«В связи с низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих вооруженных сил Украины отмечены случаи правонарушений», — отметил он.

«Вчера (8 июля) военнослужащим 14-й бригады вооруженных сил Украины в населенном пункте Станица Луганская была совершена кража ювелирного изделия — золотой цепочки, принадлежащей гражданскому лицу — девушке 1996 года рождения. Установлено, что военнослужащий бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насильно сорвал с проходящей мимо девушки ювелирное изделие, после чего скрылся с места преступления. По истечении двух часов преступник был задержан органами правопорядка. В настоящий момент на него заведено уголовное дело по статье «Разбойное нападение», — рассказал представитель оборонного ведомства

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ. В том числе, военнослужащие ВСУ совершают самострелы, чтобы уклониться от службы в зоне так называемой «АТО».